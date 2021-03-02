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Ekonomi Kamuda dönüşümlü çalışma bitti mi? Kamuda dönüşümlü çalışma ne zaman sona erecek?
Ekonomi

Kamuda dönüşümlü çalışma bitti mi? Kamuda dönüşümlü çalışma ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine toplantısında kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yeni kararlar alındı. Kontrollü normalleşme dönemine ilişkin bir diğer konu da kamu çalışanlarını ilgilendiren kararlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanları ile ilgili yaptığı açıklamalar merak ediliyor. Kamuda dönüşümlü çalışma bitti mi? Kamuda dönüşümlü çalışma ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:43:00 -
Kamuda dönüşümlü çalışma bitti mi? Kamuda dönüşümlü çalışma ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından normalleşme döneminin kararlarını açıkladı. Bu kararlar arasında yeni dönemde kamu çalışanlarının çalışma sistemine ilişkin kararlarda yer aldı. Peki, Kamuda dönüşümlü çalışma bitti mi? Kamuda dönüşümlü çalışma ne zaman sona erecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında personeller için dönüşümlü çalışma sistemine geçilmişti. Uzun bir süredir kamu personelleri dönüşümlü şekilde çalışmaktaydı. Yeni kontrollü normalleşme döneminde ise bu uygulamaya son verilecek.

Kamuda dönüşümlü çalışma bitti mi? Kamuda dönüşümlü çalışma ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de kamunun çalışma saatlerinin normale döndürüleceğini belirtti. Ancak gerek görülürse ihtiyaç halinde valiliklerin farklı düzenlemeler yapabileceğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda yetkinin valiliklerde dolayısıyla İl Hıfzıssıhha Kurularında olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları yapması üzerine kamu çalışanlarının dönüşümlü çalışma döneminin de sona erdiği belirlendi. Ancak uygulamanın hangi kamu kurumunda ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. İlgili kamu kurumlarına mesai saatlerine ve sistemine dair genelge iletilecek. Bu genelgeden sonra kamu personellerinin çalışma saatleri normal sisteme döndürülmesi planlanıyor.

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