  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kamuda çalışanlar için idari izin kararı
Gündem

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:52:00 - 2021-04-27 23:00:24
Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle dün açıklanan yeni tedbirlere göre; bayrama kadar 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar da Ramazan Bayramı tatili süresini merak etmeye başlamıştı. Müjdeli haber kamuda çalışanlar için geldi.

13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek Ramazan bayramı tatili için kamuda çalışacaklar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hemşireler sağlık memurları

- İstifa etmeleri yasak.. - tatil yasak idari izin yasak.. tek kalem maaş yasak . - Durmaları, nefeslenmeleri yasak.. - Tüm memurlar esnek çalışırken, onların esnek çalışması yasak.. - Ek ödeme almaları yasak.. bayram ikramiyesi yasak - Covid olan her vatandaşa 10 gün karantina süresi verilirken, onlara yalnızca 7 gün veriliyor, 10 gün beklemeleri yasak..
  • Yanıtla
Altın alacaklar dikkat! 'Bunu uzun süredir söylüyorum' dedi ve yeni tahmini yaptı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu uzun süredir söylüyorum' dedi ve yeni tahmini yaptı

Altın fiyatları 480 liradan 472 seviyelerine kadar gerilirken son gidişatın ne yönde olacağı merakla takip ediliyor.
Terör örgütü elebaşından bomba itiraf
Gündem

Terör örgütü elebaşından bomba itiraf

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Komitesi Üyesi Mustafa Karasu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde dev..
Seyahat yapacaklar dikkat! Bakan Soylu'dan 'izin belgesi' açıklaması
Gündem

Seyahat yapacaklar dikkat! Bakan Soylu'dan 'izin belgesi' açıklaması

Seyahat yapacak vatandaşların kesilmiş bileti için açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, perşembe saat 19.00'dan sonra yapılaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay