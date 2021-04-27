Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle dün açıklanan yeni tedbirlere göre; bayrama kadar 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar da Ramazan Bayramı tatili süresini merak etmeye başlamıştı. Müjdeli haber kamuda çalışanlar için geldi.



13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek Ramazan bayramı tatili için kamuda çalışacaklar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.