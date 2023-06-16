Kamuda çalışan işçilere ikramiye! Tarih belli oldu
Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek.
Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran’da, ikinci yarısı ise 18 Aralık’ta ödenecek. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı’ndan önce 23 Haziran’da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.
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