Kamuda çalışan emeklinin maaşı kesilir

Soru: Ben 2017 yılında SSK emeklisi oldum. Şimdi bir ilçe belediyesinde belediye başkan yardımcısı olarak göreve başlayacağım. Emekli maaşımı alabilir miyim? Selim T.

Cevap: Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan işletmelerde çalışan emeklinin maaşı durdurulur. Eğer seçimle meclis üyesi seçilmiş ve belediye başkan yardımcısı seçilmişseniz destek primine tabi olursunuz ve maaşınız kesilmez. Dışardan atanıyorsanız bu kez size emekli maaşı ödenmesi mümkün olmaz, maaşınız görev süresince kesilir.