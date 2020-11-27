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Gündem Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!
Gündem

Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!

Kamu zararının üzerini örtmeye çalışan Karanlık Odatv, CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin keyfi tabela değiştirmesine başlatılan soruşturmayı "Atatürk kararına tabela bahanesiyle soruşturma" diyerek algı operasyonuna kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:14:00 -
Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!

 yeniakit.com.tr 

Karanlık Odatv, Rize'nin CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin "Atatürk" maskesiyle keyfi surette milletin parasını har vurup harman savurmasını ilginç bir şekilde savundu.

CHP'li Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi adını Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi şeklinde değiştirme kararı aldı. Ardından Fındıklı Kaymakamlığı, isim değişikliğini kamu yararı bulunmaması nedeniyle kararı onaylamadı.

Karar onaylanmamasına rağmen CHP'li Fındıklı Belediyesi, mevzuata aykırı bir şekilde isimleri değiştirdi. Üzerine yeni tabelaları 7 bin 864 TL masraf yaparak değiştirdi. 

Mevzuata aykırı bir şekilde "Dediğim dedik" diyen CHP'li belediyeye bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi.

İnceleme sonucu müfettişin talebi doğrultusunda Fındık Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 7 CHP'li Belediye Meclis üyesi; Aziz Köroğlu, Muhsin Şentürk, Aynur Yılmaz, Enez Zeki Öztopal, Gültekin Zen, Hasan Aydınoğlu ve Ali Fikri Saatçi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6'ncı maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.

Odatv'den algı operasyonu

Karanlık Odatv, kamuyu keyfi bir şekilde zarara uğratan CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin aldığı karar nedeniyle başlatılan soruşturmayı çarpıtarak "Atatürk" adının konulması nedeniyle başlatıldığı algısını yaptı.

Kamu zararının üzerini örtmek isteyen Odatv, "Sonunda bu da oldu, Atatürk kararına tabela bahanesiyle soruşturma" başlığı attı.

 

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