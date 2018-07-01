Kamu Uzmanları Platformu görevde

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında yeniden kurgulanmakta olan kamu yönetimi sisteminde önemli bir yer tutan kariyer uzmanlıklardan oluşan ve 2010 yılında beş uzmanlık derneğinin katılımıyla kurulan Kamu Uzmanları Platformu, üye dernek sayısı 12’ye ulaşarak yeniden teşekkül ettirildi. Akit’e açıklamalarda bulunan platform sözcülerinden Mesut Emre Karaköse, “Uzmanlar yeni kamu yönetiminin ruhuna uygun bir insan kaynağı. Bu insanlar vatandaşa tepeden bakan, gelişime kapalı, hantal bürokrasi zihniyetiyle yıllardır mücadele ediyorlar. Aynı zamanda devlet tecrübesine ve terbiyesine sahipler. Yeni dönemde sistemin inşasına ve işleyişine önemli katkılar sağlayacaklar” dedi.