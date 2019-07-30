Kamu toplu iş sözleşmesi ne zaman sonuçlanacak? Toplu iş sözleşmesi son dakika ne oldu?

Kamu toplu iş sözleşmesi son dakika haberine göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü toplu sözleşmelerin 1 Ağustos 2019 tarihinde saat 14:00'de yapılacağını duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan memur toplu sözleşmeleri kapsamında Resmi yazıyı yayımladı. Bakanlık yazısında ”4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarında Ağustos ayının ilk iş günü başlayacak olan 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısının, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14:00'de Bakanlığımız Reşat Moralı toplantı salonunda yapılması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.