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Ekonomi Kamu sözleşmelilerine kadro var mı? Kamuda çalışanlara kadro ne zaman verilecek?
Ekonomi

Kamu sözleşmelilerine kadro var mı? Kamuda çalışanlara kadro ne zaman verilecek?

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilecek mi? Kamu sözleşmeli çalışanlara kadro son dakiki haberi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki kamuda çalışanlara kadro ne zaman verilecek? Kimler kadroya alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 11:23:00 - 2021-01-28 11:32:26
Kamu sözleşmelilerine kadro var mı? Kamuda çalışanlara kadro ne zaman verilecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamudaki bütün süresiz sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin çalışmanın söz konusu olduğunun müjdesini verdi. Eş durumu tayininden yararlanamayan sözleşmeli çalışanların sıkıntıları sona eriyor. Bütün bakanlıklarda çalışan sözleşmeli personelin kadroya alımasına yönelik çalışmaların yapıldığı açıklandı.

Kamuda çalışanlara kadro ne zaman verilecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini de sözlerini ekleyen Grup Başkanvekili Özkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle sözleşmeli personelimiz sözleşme belirli bir süre çakılı bir kadro anlayışıyla belirli bir yerde çalışmayı zorunlu kıldığı için aileleri ile buluşamıyorlar. Yani eş durumu tayininden yararlanamıyorlar. Ve bazı özlük hakları konusunda da sıkıntılar yaşıyorlar. Bu hususta açıkçası, bazı birimlerde bazı bakanlıklarda bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ancak bunun sadece bir bakanlık nezdinde çözümü değil bütün bakanlıklarda bütün kamu personeli nezdinde yeknesak bir düzenleme ile çözümünü öngörmek üzere Maliye bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütülüyor.  Buna etki analizi deriz. Etki analizi tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna müjdesi verilecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik şunları söylemişti:

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