Kamu sigorta şirketleri tek çatı altında birleşti! Hedef riskleri dağıtmak tasarrufları arttırmak

Buğra Kardan

Sigorta sektöründe yeni bir sayfa açılıyor. 1 Eylül’de devreye giren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik tarafından inovatif ürünler ortaya koyuluyor. Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) bağlı olan bu kurumların ürünlerinin beğeni toplayacağı, müşterilerinin de önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.

Her işe talibiz

Diğer yandan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, global şirketler olmaya adaylar. Yeni açılımlar yapıp dünya sigorta pazarından büyük bir pay almakta kararlılar. Tanıtım çalışmalarını merkeze oturtan söz konusu kuruluşların hedefleri ise büyük. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurul Başkanı Atilla Benli, hedeflerini riskleri dağıtmak; tasarrufları büyütmek olarak sıraladı. Benli, “Ülkemizin tüm risklerine talibiz. Türkiye’de talip olmadığımız hiçbir iş yok. Şu hakikat ki bizim işimiz riski tanımlamak, teminat altın almak ve dağıtmak” diye konuştu.

Küresel oyuncu olacağız

Benli, Türkiye Sigorta’yı küresel bir oyuncu haline getirmeyi amaçladıklarını da kaydederek, “Gelinen aşamada finans sektörü içinde sigortanın payı yüzde 6’larda. Biz bu payı arttıracağız, yüzde 20’lere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Güçlü sinerji alanları doğdu”

Sigorta sektöründe yeni bir dönemin başladığını dile getiren Benli, şunları söyledi: “Birbirinin ikamesi olan değil de birbirini tamamlayan müşteri potansiyeli, kanal - ürün dağılımı ve farklı alanlarda uzmanlıklara sahip kamu sermayeli 6 köklü kuruluşumuzun birleşmesi sayesinde çok güçlü sinerji alanları doğdu. Türkiye Sigorta olarak bu sinerji alanlarından ülkemize ve ekonomimize en yüksek katkıyı üretmeyi amaçlıyoruz. Şirketimizin kuruluşunun sektörün topyekûn büyümesine ve gelişimine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Gayemiz üretim ile kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan bir şirket konumuna ulaşmak.”

Gücümüzü adımızdan alıyoruz

Müşteri, kanal ve çalışan deneyimini önceleyen bir anlayışı esas alacaklarını anlatan Benli, tüm süreçleri yapay zekâ algoritmalarınca yönlendirilen bir yapı kurguladıklarını ifade etti. Benli, sözlerine şöyle devam etti: “Finansal sigortalarda öncü, modüler ve müşterinin tüm ihtiyaçlarının tek bir şemsiye poliçede kapsam altına alındığı yenilikçi ürünlerde ise yönlendirici rolü üstleneceğiz. Yeni dönemle birlikte tüm paydaşlarımızın katkılarıyla sigorta ve emeklilik sektörünün potansiyelini harekete geçirerek hem sigortacılık hem emeklilik sektörünü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Başarılı olacağımıza inancımız tam çünkü gücümüzü adımızdan alıyoruz.”

BES’te ilk sırada

Ayrıca Türkiye Sigorta’nın hayat dışı branşta yüzde 13.7, hayatta yüzde 30, bireysel emeklilik sisteminde (BES) de yüzde 21.4 pazar payıyla lider olduğuna işaret eden Benli, “Malum Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’yla anlaşma yaptık. Anlaşma gereğince bu bankalar, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in dağıtım kanalı görevi görecekler. Böylece ürünlerimize erişim kolaylaşacak” dedi.

Tuna 1 teminat altında

Türkiye Sigorta, ilk olarak Tuna 1 doğalgaz sahasını teminat altına aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen Tuna 1’in sigorta poliçesinin bedeli 883 milyon lira olarak ilan edildi. Bölge, her türlü riske karşı sigortalandı. Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi de Türkiye Sigorta tarafından teminat altına alındı.