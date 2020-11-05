Kamu personeli ve 1 milyon 200 bin sanayi işçisini ilgilendiriyor! İstanbul’da mesai saatlerine düzenleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele verdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerin ardından İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili 81 ile genelge yayımladığını aktaran Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti: "Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22.00'de sona erecek. 22 Ağustos'tan itibaren, 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Bireysel olarak, önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi, iş yerimizi, denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz, tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız. Her bir İstanbullu bizim canımız. Salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günlere yeniden dönmeyi hiç istemiyoruz. Maske, su kadar gerekli. Mesafe, ekmek kadar vazgeçilmez. Temizlik, virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak durun."



Uzaktan çalışma



İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçtiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacak."



9 Kasım pazartesi başlıyor



İstanbul'da tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışan bulunduğunu ve bunun yüzde 93,3'ünün özel sektörde çalıştığını aktaran Yerlikaya, sanayi kesiminde ise yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu söyledi.



Tüm işçi, işveren sendikaları, odalar, iş dünyası sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri ile istişarelerde bulunduklarını da ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00'de mesaiye başlamasına karar verdik. Sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz, 9 kasım Pazartesi sabah saat 07.00'de mesaiye başlayacak."