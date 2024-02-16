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Eğitim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu
Eğitim

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-16 09:04:00 -
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu

Milyonlarca öğrencinin kamu ve kamu kuruluşlarında görevli olmak adına girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu. Sınav tarihlerinin yaklaştığı şu günlerde KPSS başvuru tarihleri en çok aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 yılı için KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT oturumlarının başvuru tarihleri ilan edildi. PEKİ KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS lisans, ön lisans, engelli, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri…

2024 yılında KPSS'ye girecek adaylar sınavların başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin sınav takvimiyle birlikte KPSS başvuru, geç başvuru, sınav, sonuç tarihleri belli oldu. Peki 2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

EKPSS 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 lisans ve ÖABT geç başvuruları 22 Mayıs- 23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.
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KPSS Ön Lisans 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS DHBT geç başvuruları 22 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

 

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