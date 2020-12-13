Kamu personel memur işçi alımı

Kamu kurumlarında iş başvurusunda bulunacaklar kamu iş ilanlarını sorgulamaka. Kamu sözleşmeli personel alımı KPSS sonuçları sonrası bir hayli merak edilmekte. Memur alımı yapan kurumlar hem Aile Çalışma Bakanlığı hem Resmi Gazete hem Basın İlan Kurumu hem de İŞKUR üzerinden araştırılıyor.

İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.

İŞKUR kamu alımları için tıklayın.

İşe alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediye zabıta alımları, üniversite hastaneleri, belediyeler, belediye iştirakları başta olmak üzere kamu kurumları personel almaya devam ediyor.

Resmi Gazete kamu personel alımı için tıklayın

Basın İlan Kurumu kamu alımları için tıklayın

Aile, Çalışma Bakanlığı kamu alımı iş ilanları için tıklayın