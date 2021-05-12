Kamu personel alımları | SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacak. Sınava başvurular, e-Devlet üzerinden, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek. Adayların, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra "Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve ardından "tamam" ve "onayla" butonlarına basarak başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Tablo-1’de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

e) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Başvurular; e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecektir. SGK personel alımı ilan detayları için tıklayın