  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail'in Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Takside çay içen kadın yolcu kendisini uyaran şoförü tehdit etti
Macron’un partisindeki başörtülü aday tartışma konusu oldu
İrfan Can Kahveci’den kötü haber
Ekonomi Kamu personel alımları | SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Kamu personel alımları | SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kamu alımı iş ilanları merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu personel alımı başvuruları devam ediyor. SGK personel alımı için başvuruda bulunacaklar başvurularını 24 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:28:00 -
Kamu personel alımları | SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacak. Sınava başvurular, e-Devlet üzerinden, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek. Adayların, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra "Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu"nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması ve ardından "tamam" ve "onayla" butonlarına basarak başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına   katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a)  657 sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun  48’inci maddesinin  birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

c)  Giriş sınavının  yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d)  Tablo-1’de  belirtilen KPSS puan türünde  belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

e) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Başvurular;   e-Devlet   (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav)   adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecektir. SGK personel alımı ilan detayları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akşener'den İmamoğlu'na soğuk duş
Gündem

Akşener'den İmamoğlu'na soğuk duş

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kapalı kapılar ardından ittifaklar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, muhalefetin ..
Yeni SİHA planı dünya gündemine oturdu! Dünyada sadece Türkiye'de olacak
Teknoloji

Yeni SİHA planı dünya gündemine oturdu! Dünyada sadece Türkiye'de olacak

ABD merkezli Forbes dergisi, Türk SİHA'larının Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak olan TCG Anadolu'da görev yapabileceğini ve Türkiye'..
Erdoğan ile Putin görüştü! Asker göndermek teklifi gündemde
Gündem

Erdoğan ile Putin görüştü! Asker göndermek teklifi gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaparak Filistin'deki son durumu değerlendirdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay