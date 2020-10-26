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Ekonomi Kamu personel alımları! Hemşire, öğretmen, polis, bekçi alımı
Ekonomi

Kamu personel alımları! Hemşire, öğretmen, polis, bekçi alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2021 yılına ilişkin bütçe maratonu başladı. Yaklaşık bir buçuk ay sürecek olan bütçe görüşmeleri sonrası 2021 bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda görülüp oylanacak. Oylama sonrası da Türkiye’nin 2021 bütçesi kabul edilmiş olunacak. 2021 bütçesine göre, doktor, hemşire, öğretmen, komiser, polis memuru ile bekçi alımı yapılacak. Peki kamu alımları ne zaman? Hemşire, öğretmen, polis, bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:23:00 - 2020-10-26 10:25:24
Kamu personel alımları! Hemşire, öğretmen, polis, bekçi alımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 2021 bütçesi teklifine göre kamuya 100 bin personel almı yapılacak. Edinilen bilgiye göre Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen yaklaşık 35 binin üzerinde personel alımı yapılacak. 2021 yılına ilişkin bütçede 65 bin dolayında yeni personelin kamuya alanacağı öğrenildi. Bunun yanında kamu personel alımlarında engelli vatandaşların alımı da gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarına 6 bin engelli vatandaşın alınacağı kaydedildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alındı. 2021’de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet’e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak. Kamu alımlarının 2021 yılı içerisinde başta bakanlıklar olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı ilanına çıkacağı bekleniyor.

Resmi Gazete kamu alımları için tıklayın

Basın İlan Kurumu personel alım ilanı için tıklayın

 

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