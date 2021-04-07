Devlet Su İşleri, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü'ne daimi personel alımı yapacak. Sıhhi Tesisatçı kadrosunda yapılacak alımlar İŞKUR üzerinden yapılıyor. Peki, DSİ başvuru şartları nelerdir?

Kamu personel alımı | KPSS şartsız personel alımı güncel

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana son başvuru 9 Nisan Cuma günü yapılabilecek. Adaylar için KPSS şartı aranmıyor.

Kamu personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

18 yaşını tamamlamış olmak,

Ön lisans mezunu olmak,

Yapı Tesisat Teknikerliği, Yapı Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Tekn.. Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat bölümlerinden mezun olmak,

Öğrenci olmamak.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

3- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

4- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

5- Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucu açık iş sayısının dört katı kadar aday asil olup açık iş sayısının 3 katı kadar aday yedek listede olacaktır.

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