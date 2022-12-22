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Ekonomi Kamu personel alımı güncel ilan | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel ilan | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler ise ilanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-12-22 07:47:00 -
Kamu personel alımı güncel ilan | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kamuda çalışmak isteyenler sık sık güncel ilan bulunup bulunmadığını merak ediyor. Son olarak Kultür ve Turizm Bakanlığı personel alımı gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, hangi branşlarda personel alımı yapılacak?

Kamu personel alımı güncel ilan

Resmi Gazete'te yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca büro personeli (29), koruma ve güvenlik görevlisi (54), şoför (5) ve temizlik personeli (83) olmak üzere 171 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 23 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden yapabilecek. 

Başvurular, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra bakanlığın "www.ktb.gov.tr" adresinden yayımlanacak. 

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinde yer alacak.

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