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Ekonomi Kamu personel alımı güncel ilan | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel ilan | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kamu personel alımı başvuru sayfası | Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu'da uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Peki, kamu personeli alımı başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:02:00 -
Kamu personel alımı güncel ilan | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanlar olup olmadığını araştırıyor. Peki, kamu alımları ne zaman?

Kamu personel alımı güncel ilan | Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

Kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak alınacak personel için en az 5 bin iç veya 10 bin dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde büyük çaplı en az bir projede görev alması ve en az 8 yıl çalışmış olması şartı aranıyor.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar maaş verilecek personelin, yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübeli olması isteniyor.

Kıdemli sistem uzmanlığı görevini yapacak personelin de en az 5 bin iç veya 10 bin dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 8 yıl çalışmış olması gerekiyor. Söz konusu personel için de aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar maaş ödenecek.

Başvurular 15 Kasım-3 Aralık'ta e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve tarihine ilişkin bilgilere 21 Aralık'tan itibaren "Kariyer Kapısı" üzerinden erişebilecek.

Kamu Denetçiliği uzman yardımcısı alımı

KDK de sözlü sınav sonuçlarına göre 20 Kamu Denetçiliği uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 15-29 Kasım'da e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, kurumun "www.ombudsman.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden edinebilecek.

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