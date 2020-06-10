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Ekonomi

Kamu meslek kuruluşlarının kaynakları "tek hazine kurumlar hesabı" kapsamına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:03:22 -
Kamu meslek kuruluşlarının kaynakları "tek hazine kurumlar hesabı" kapsamına alındı

ANKARA (AA) - Özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarının mali kaynakları, tek hazine kurumlar hesabı kapsamına dahil edildi.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel kanunla kurulmuş kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları haricindeki özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mal ve kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.

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