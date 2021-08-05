Kamu memur maaşları son dakika! memur emekli toplu sözleşme 2022 zam oranı

Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son dönemece girildi. Binlerce memur vatandaşının 2021 yılında alacakları zam miktarı belli oldu. İşte memur emekli toplu sözleşme 2022 zam oranı…

Kamu memur maaşları zam oranı belli oldu mu?

Kamuda işçi statüsünde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tekliflerini açıklamadı. Ancak zam tekliflerinin, enflasyon oranının üzerinde olacağını söyledi. Yetkili konfederasyon Memur-Sen'in beklentisi ise, 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17'lik artış. Memur-Sen'in taleplerini arasında, tüm kamu görevlilerinin 3 bin 600 ek göstergeden yararlanması ve bayramlarda kamu görevlilerinin ikramiye alması gibi maddeler de yer alıyor.

Ayrıca Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.