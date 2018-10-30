Kamu kaynakları terör örgütlerine akmayacak

Kenan Gül/VAN

Kamu ve belediye kaynaklarının terör örgütü PKK'ya aktardığı kanıtlanan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına Van Valisi Murat Zorluoğlu atanmıştı. Görevini başarıyla yürüten Zorluoğlu, belediye kaynaklarının da terör örgütüne akmasının önüne geçti. Bu kapsamda faaliyetlerine devam eden Başkan Zorluoğlu itfaiye araç filosunu 10 yeni araçla güçlendirdi. Çok katlı binalarda çıkabilecek yangınlara müdahale edebilecek yüksek merdivenli ve son teknolojiyle donatılmış arama kurtarma araçlarının hizmete alınması dolayısıyla Altıntepe Mahallesi'ndeki İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Kaynakları heba etmeyeceğiz

Vanlıları yıllardır mahrum kaldıkları gerçek belediyecilik hizmetleri ile buluşturmaya devam ettiklerinin altını çizen Vali Murat Başkan Zorluoğlu, “Kim ne derse desin bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bizlere verdiği büyükşehir belediye başkanlığı görevini inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz ve Van'ın uzun zamandan beri mahrum kaldığı gerçek belediye hizmetlerini halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemize vatandaşlarımızın vergilerinden kesilerek tahsis edilen ödenekleri de en doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bizden öncekilerin yaptığı gibi bu kaynakları heba etmeyeceğiz. Bu kaynakları terör örgütlerine destek maksatlı asla kullanmayacağız, kullanılmasını da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bölgenin en güçlü itfaiye filosu

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çıkabilecek bir yangında yüksek katlı binalara müdahale edecek itfaiye araçlarından yoksun olduğunu belirten Zorluoğlu “İşte bu eksikliği giderme adına yaptığımız çalışma neticesinde itfaiye filomuza yeni, son teknoloji ile donatılmış ve çok yüksek katlara müdahale etmeye imkân sağlayacak 11 tane yeni araçla güçlendiriyoruz. Şu anda 10 tanesi burada bir tanesi de birkaç gün içerisinde inşallah hizmete girecek. Bu sayede 15-20 kata kadar olan binalarda olabilecek yangınlara anında müdahale edebilecek imkâna şehrimiz kavuşmuş oluyor. Allah şehrimizi sel, deprem ve yangın gibi afetlerden muhafaza eylesin. Ancak bize düşen aynı zamanda gerekli tedbirleri almaktır” ifadelerini kullandı.