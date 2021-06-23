  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AYM'den flaş tazminat kararı!
Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!
Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim
Beşiktaş harekete geçti! İmza atılabilir
Ekonomi Kamu katılım bankaları birleşiyor
Ekonomi

Kamu katılım bankaları birleşiyor

Kamunun üç katılım bankasını tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı. Birleşme için ön görüşmeler ve hazırlıklar Bankaların birleştirilmesi fikrinin ise verimlilik artışı ve ölçek ekonomisi kapsamında gündeme geldiği dile getiriliyor. Kamuya bağlı Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım faaliyet gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 10:20:00 -
Kamu katılım bankaları birleşiyor

Üç banka arasında Ziraat Katılım geçen yıl sonu itibariyle topladığı 46.4 milyon ve kullandırdığı 43.6 milyon liralık fon ile birinci sırada yer alırken Vakıf Katılım 36.6 milyon topladığı ve 29.4 milyon lira kullandırdığı fon ile ikinci sırada. İçlerinde en yenisi olan Emlak Katılım ise 11.6 milyon topladığı ve 13.6 milyon lira kullandırdığı fon ile üçüncü sırada yer alıyor. Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5’lik bir oranı temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre geçen yıl gerçekleştirilen kamu sigorta birleşmesiyle oluşturulan Türkiye Sigorta gibi bir yapı üzerine planlar aslında yeni değil. Geçen yıl da konu gündeme gelmiş ancak bir adım atılmamıştı. Son 1-2 aydır ise üç kamu katılım bankasının birleştirilmesine ilişkin hazırlıklar kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. Edinilen bilgiye göre hatta Halkbank’ın katılım bankası kurmamasının arkasında yatan nedenlerden biri de üç katılım bankasını birleştirme hedefi. Bankaları birleştirme üzerine istişareler devam etse de henüz fikir aşaması aşılamadı. Konuya yakın kaynaklar katılım bankalarına henüz bu konuda çalışma ve hazırlık yapılması konusunda bir bilgi gitmediğine de dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay