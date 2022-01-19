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Ekonomi Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu
Ekonomi

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 08:02:00 -
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Her yıl Kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin tarihleri Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Kamu işçileri 2022 yılında ek ödemenin ilk yarısını 28 Ocak'ta diğer yarısını 29 Nisan'da alacak.

Maden işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23 Aralık'ta almış olacak.

İlave tediye nedir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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