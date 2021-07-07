Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman? Kamu işçi tediye ikramiyeleri 2021 ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek. 6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki kamu işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek. Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan i̇şçi̇lere yönelik ilave tediyelerin ilk yarısı 29 Ocak 2021, diğer yarısı 11 Mayıs 2021'de ödenmişti.

İlave tediye ödemesi nedir?

İlave tediye nedir? İlave tediye kimler alır? 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.