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Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı zammı ödenecek 2019

Kamu işçisi enflasyon farkı 2019 son dakika haberleri. Kamu işçileri enflasyon farkı alacak mı 2019? Kamu işçilerinin son dakika olarak beklediği zam farklarına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kamuda çalışan işçilerin maaşı enflasyon oranına göre yüzde 4.95 oranında zamlanacak.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:25
Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı zammı ödenecek 2019

Kamu işçisi enflasyon farkı 2019 son dakika haberleri. Kamu işçileri enflasyon farkı alacak mı 2019? Kamu işçilerinin son dakika olarak beklediği zam farklarına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kamuda çalışan işçilerin maaşı enflasyon oranına göre yüzde 4.95 oranında zamlanacak.

Memur ve emeklilerden sonra kamuda çalışan işçilerin enflasyon farkı da netleşti. İşçi toplu sözleşmeleri, zam oranları şubat ve ağustos aylarında uygulanıyor. İşçilere de enflasyon farkı yansıtılıyor. Ama işçiler için hesaplama, 2019 yılı Şubat ayında yapılıyor. Eğer Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasındaki enflasyon oranı yüzde 3.5’i aşmış ise aştığı oranda, 1 Mart 2019’dan geçerli olmak üzere enflasyon farkı verilecekti.

Memur ve emeklilerden sonra kamuda çalışan işçilere verilecek enflasyon farkı zammı da netleşti. İşçi toplu sözleşmeleri, zam oranları şubat ve ağustos aylarında uygulanıyor. Ama işçiler için hesaplama, 2019 Şubat ayında yapılıyor. Eğer Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasındaki enflasyon oranı yüzde 3.5'i aşmış ise aştığı oranda, 1 Mart 2019'dan geçerli olmak üzere enflasyon farkı verilecekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi Ağustos 2018'de 367.66 iken Şubat 2019'da 398.71 oldu. Buna göre yüzde 8.45 artış yaşandı. Toplu sözleşme metninde, ortaya çıkan bu rakamın yüzde 3.5'i aşması halinde aşan kısmın işçinin 28 Şubat'taki brüt çıplak ücretine zam olarak uygulanacağı yer alıyor. Yani 1 Mart itibarıyla bu sözleşmeyi imzalayan kamu işçilerine yüzde 4.95 fark artışı yansıyacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:25
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