Kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür yatırımları desteği neler? Turizm yatırımı yapmak için izlenecek yol nedir? Belgelendirilebilecek tesis türleri neler? Kültür ve Turizm Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan, ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanılamayan veya bitirilemeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür yatırımları desteği talep dosyası içeriği ile talep başvurusu için istenen belgeler merak ediliyor. Turizm Belgesinin sağladığı haklar nelerdir? Tesis Belge ücretleri nelerdir? Tesis Fiyat Formları nasıl temin edilir? Turizm Yatırım Belgesi nasıl alınır? Turizm Yatırım Belgesi Turizm İşletme Belgesine nasıl çevrilir? Turizm İşletme Belgesi nasıl alınır? Belge devri nasıl yapılır? Tadilat/Tür Kapasite değişikliği nasıl yapılır? Tesisin İsim değişikliği nasıl yapılır? Adres tashihi nasıl yapılır? Belge ve Plaket zayii olduğunda ne yapılır? Belgeye İşletici Adına şerh düşülmesi talebi durumunda ne yapılır? Sınıflandırma talebi nasıl yapılır? Sınıflandırma Formları nasıl temin edilir? soruları en sık sorulan soruların başında gelmekte.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılacak talep başvurusunun ekinde gönderilmesi gereken belgeler:

1-Mimari projelerden 2 takım,

2-Destek ölçütlerinde belirtilen belgelerden 3 takım,

3-Protokolden 5 suret

Talep dosyası içeriğine ait başvuru kriterleri neler?

Mimari proje başvuru kriterleri

a) Yardım Talebine konu olan kültür merkezi projelerinde; kültür merkezinin kullanım fonksiyonu itibariyle ana ünitesi olan ve tercihen zemin katta yer alacak çok amaçlı salon, salonun kullanım fonksiyonuna bağlı olarak yer alması zorunlu olan fuaye, yeterli sayıda WC ve lavabolar, sahne, sahneye bağlı soyunma, dinlenme ünitelerinin ve kütüphane, sergi, atölye vb. mekanların bulunması, binalara engelli erişiminin sağlanması, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yangın ihbar sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

b) Kültür evi niteliğinde kullanılması planlanmış yapılarda ise; tercihen zemin katta yer alacak ve toplantı, konferans vb. nitelikte etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon (en az 100 kişilik), kütüphane, sergi alanı, işlikler (atölyeler) gibi mekânların bulunması, binalara engelli erişiminin sağlanması. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yangın ihbar sisteminin, yangın acil çıkışlarının yer alması ve projelerin "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Destek kriterleri

1- Fiziki Gerçekleşme Raporu

Ödenek talep edilen işin fiziki gerçekleşmesinin en az %50 oranında olması gerektiğinden işin fiziki gerçekleşme oranını gösteren, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak onaylı ve güncel rapor (çevre ve şehircilik il müdürlüğünün üst yazısı ile birlikte)

2- İhale Sözleşmesi veya Yaklaşık Maliyet Bedeli

a) Ödenek talep edilen işin ihale yolu ile yaptırılması halinde ihale sözleşmesi,

b) Ödenek talep edilen işin ihaleye çıkılmadan, ilgili kurum veya kuruluşların kendi imkânlarıyla yaptırılması halinde, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden alınacak ve yaklaşık maliyet bedelini gösteren onaylı ve güncel belge (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün üst yazısı ile birlikte)

3- Protokol

Yazımız ekinde gönderilecek protokol örneğine göre, ödenek desteği alacak kurum veya kuruluş adına, kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından imzalanacak olan (ıslak imzalı) 5 suret protokol.