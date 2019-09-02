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Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan hakları ne kadar genişlerse barış ve huzur o kadar artacaktır.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ayrımcılığa Karşı Mücadele Komisyonu (KZD) arasında Mutabakat Muhtırası (Memorandum) imzalandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:10
Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan hakları ne kadar genişlerse barış ve huzur o kadar artacaktır.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ayrımcılığa Karşı Mücadele Komisyonu (KZD) arasında Mutabakat Muhtırası (Memorandum) imzalandı.


Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’la Bulgaristan Cumhuriyeti Ayrımcılığa Karşı Mücadele Komisyonu (KZD) Başkanı Ana Cumalieva arasında Mutabakat Muhtırası (Memorandum) imzalandı. Malkoç İmza töreninde yaptığı konuşmada “Bu memorandumla, insanı esas alan, insan haklarına dayalı, ayrımcılığa karşı dayanışma içinde hareket edilmesini sağlayacak bir metni imzalıyoruz. İnsan hakları ne kadar genişlerse barış ve huzur o kadar artacaktır. Türkiye Ombudsmanlığı olarak dünyadaki bütün Ombudsmanlık ağlarına dâhiliz ve insan hakları ile ilgili bütün kurumlarla irtibat halindeyiz. Bu memorandumu imzalamak bize güç verecek, çalışmalarımızı teşvik edecektir. Bu memorandumla eğitim ve benzeri konulardaki işbirliği toplantılarımız artacaktır” diye konuştu.


Malkoç konuşmalarına şu şekilde devam etti:


“Biz şuna inanıyoruz, Türk halkının huzuru Bulgar halkının huzurudur, Bulgar halkının huzuru Türk halkının huzurudur. Bu anlamda hem Balkanlara hem de Avrupa’ya katkıda bulunmak istiyoruz. Ombudsmanlık kurumlarının dayanışması insan hakları ihlallerini ortadan kaldırır. Kasım ayında 80 ülkeden gelen Ombudsmanların ve insan hakları kurumlarının temsilcileri ile İstanbul’da bir araya geleceğiz. Bulgaristan Cumhuriyeti Ayrımcılığa Karşı Mücadele Komisyonu Başkanı Ana Cumalieva’da davetlimizdir.”


Başdenetçi Bulgaristan’da mevlit programına katıldı


Başdenetçi Malkoç, Bulgaristan’ın Sevlievo bölgesindeki Malkoç Bey türbesini ziyaret ederek burada Bursa Osmangazi Belediyesi’yle Veliko Tırnovo Bölge Müftülüğü’nün, Malkoç Bey adına düzenledikleri mevlit programına katıldı, bölgedeki Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:10
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