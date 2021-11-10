  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı sınav tarihi belli oldu
Ekonomi

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı sınav tarihi belli oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9 uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 20 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:09:00 -
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı sınav tarihi belli oldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan başlamak üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sınav başvuruları 15 Kasım 2021 günü başlayıp 29 Kasım 2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular e-Devlet Kamu Denetçiliği Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSS P4 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk (40) aday, KPSS P33 ve KPSS P38 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk (40) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Her puan türünde de son sıradaki adaylar ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi kurumun internet sitesinde (www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş (15) gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu'ndan tartışma koparan 10 Kasım paylaşımı
Gündem

Canan Kaftancıoğlu'ndan tartışma koparan 10 Kasım paylaşımı

Geçmişte 'Atatürk' ifadesini kullanmaması nedeniyle CHP'yi karıştıran Canan Kaftancıoğlu'nun '10 Kasım' paylaşımı ortalığı karıştıracak cins..
Düşmana korku veren açıklamayı yaptılar: Ordumuzu TSK'ya...
Dünya

Düşmana korku veren açıklamayı yaptılar: Ordumuzu TSK'ya...

Karabağ'daki zaferin 1'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, "Ordumuzu TSK modeline geçirme kar..
Rahmi Turan, Tevbe 84'ü Atatürk'e bağladı!
Siyaset

Rahmi Turan, Tevbe 84'ü Atatürk'e bağladı! "Bu ayetin mefhum-u muhalifi..."

Kur'an-ı Kerim ayetlerini siyasi mesajlarına alet eden Sözcü yazarı Rahmi Turan, Tevbe suresi 84. ayette "Anıtkabir’de ayakta durulmalı" an..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay