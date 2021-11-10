Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı sınav tarihi belli oldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan başlamak üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sınav başvuruları 15 Kasım 2021 günü başlayıp 29 Kasım 2021 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular e-Devlet Kamu Denetçiliği Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSS P4 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk (40) aday, KPSS P33 ve KPSS P38 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk (40) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Her puan türünde de son sıradaki adaylar ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi kurumun internet sitesinde (www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş (15) gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılacaktır.

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