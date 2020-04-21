Kamu çalışanları 24 Nisan’da idari izinli mi sayılacak? 24 Nisan Cuma günü idari izin mi sayılacak?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 23 Nisan resmi tatil, 24 Nisan’da da 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağından 24 Nisan’da kamu çalışanlara idari izinli sayılacak? Soruları sorulmaya başlanmıştı. Kamu çalışanları 24 Nisan’da idari izinli mi sayılacak? Sorusuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından son dakika cevabı geldi.
Hükümet sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni bir kararı daha duyurdu. Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.''