“Kamu borçları yapılandırılsın” talebi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok esnafın zarar ettiğini belirtti.

Bu yıl için hiçbir kamu borcunun geriye dönük ödemesinin yapılmamasını isteyen Çelikus, “Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın” ifadesini kullandı. ya pılan dırmalar yenilensin OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Genel Sekreteri Mehmet Duman da salgın nedeniyle ekim ayına ertelenen vergi ve prim ödemeler için vaktin daraldığını hatırlatarak, “Kamuya yapılacak ödemelerle ilgili yeni bir yapılandırma, bozulmuş yapılandırmaların tekrar gözden geçirilmesi, ötelenmiş borçların daha makul taksitlere bölünmesi alınacak en önemli önlemlerdir” ded