  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi “Kamu borçları yapılandırılsın” talebi
Ekonomi

“Kamu borçları yapılandırılsın” talebi

Esnaf ve sanatkarlar ile reel sektör temsilcileri, kamu borçlarının faizsiz ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:21:00 -
“Kamu borçları yapılandırılsın” talebi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok esnafın zarar ettiğini belirtti.

Bu yıl için hiçbir kamu borcunun geriye dönük ödemesinin yapılmamasını isteyen Çelikus, “Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın” ifadesini kullandı. ya pılan dırmalar yenilensin OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Genel Sekreteri Mehmet Duman da salgın nedeniyle ekim ayına ertelenen vergi ve prim ödemeler için vaktin daraldığını hatırlatarak, “Kamuya yapılacak ödemelerle ilgili yeni bir yapılandırma, bozulmuş yapılandırmaların tekrar gözden geçirilmesi, ötelenmiş borçların daha makul taksitlere bölünmesi alınacak en önemli önlemlerdir” ded

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Gündem

Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Okullar velilerin tercihine göre açılacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı