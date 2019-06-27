0553 313 94 23

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak

27 Haziran 2019 Perşembe 14:42
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, imar barışı ödemelerini hafta sonunda da şubelerinden kabul edecek.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, imar barışından faydalanmak için 15 Haziran'a kadar başvuruda bulunan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi Bedellerini 30 Haziran'a kadar ödeyebileceği anımsatıldı.

Vatandaşların bu tarihe kadar gerçekleştireceği ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Haziran'dan açık olacağı kaydedilen açıklamada, "Bankalar, 29-30 Haziran'da 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile imar barışı ödemelerini almaya devam edecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Haziran'da açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecektir. İmar barışı ödemeleri 30 Haziran saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası ATM'lerinden, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubelerinden, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamalarından da yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:42
  1. imar barışı
  2. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li vekil açık açık söyledi! En büyük teşekkür Demiraş'a
    1. CHP'li vekil açık açık söyledi! En..
    2. Yerleşim yerlerine yakın makilik..
    3. Başkan Gürkan, belediye personeli ile..
    4. "PKK'nın, Almanya'da Türklere karşı..
    5. "4 senedir parmağıma alyans..
    6. “ESO Tedarikçi Günleri”
    7. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    8. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    9. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
    10. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    11. Organları 6 kişiye umut oldu
    12. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    13. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    14. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    15. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    16. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    17. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    18. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    19. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    20. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    21. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    22. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    23. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    24. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    25. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    26. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    27. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    28. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    30. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar