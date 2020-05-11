  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kamu arazisine hint keneviri ektiler

Malatya’da kamu arazisine yasa dışı izinsiz hint keneviri eken 2 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:41:56 -
Kamu arazisine hint keneviri ektiler

Malatya’da kamu arazisine yasa dışı izinsiz hint keneviri eken 2 zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt İlçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin kamu arazisine ektiği 4 bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı