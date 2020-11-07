Kamu alımları ne zaman? KPSS kamu atamaları ne zaman yapılıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar gerçekleştirilecek. Her yıl KPSS puanına göre ÖSYM tarafından kamu alımlarına yönelik tercih kılavuzu yayınlanmakta. 2020-2021 kamu kurumlarına atamalar yapılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk’un kamu alımlarına yönelik son dakika açıklamasından sonra kamu alım tarihleri sorgulanmakta. KPSS puanı ile başta bakanlıklar olmak üzere, belediyeler, valilikler, kamu kurumlarına bağlı şirketlere, kuruluşlara alım gerçekleştirilmekte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli vatandaşların alımları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamalarında engelli vatandaşların atamalarının 57 bini aştığını ifade etti ve engelli vatandaşların atamasının yapılacağı EKPSS sınavının koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini vurguladı.

Bakan Selçuk kamu alımlarına ilişkin ise hedeflerinin aralık ayında atama yapabilmek olduğunu kamu kurum ve kuruluşlarının kontenjanlarını belirlenmesiyle bunun yapılabileceğini açılan kota kapsamında atama yapılabileceğinin müjdesini verdi.

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