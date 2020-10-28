Kamu personel alımı 2020 | Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 personel alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilan Resmi Gazete’nin 28 Ekim Çarşamba günü yayınlanan sayısında yer aldı. Peki, kamu personeli ilanı başvuru şartları nelerdir?

Kamu alımları! Kamu personel iş başvurusu

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında adedi ve görev yeri aşağıda belirtilen çalışmalarda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 162 Arkeolog, 39 Müze Araştırmacısı ve 47 Restoratör olmak üzere toplam 248 sözleşmeli personel alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında 248 personel alınacak. Söz konusu personel Ankara, Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Ordu, Sinop, Şanlıurfa, Uşak ve Yalova’da görevlendirilecek.

İşte personel alımı şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için, Lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

ç) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına 2-6 Kasım tarihleri arasında ‘basvuru.ayk.gov.tr’ adresinden yapabilirsiniz.

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