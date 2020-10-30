Kamu alımları iş başvurusu! Kamu alımları ne zaman?

Kam alımları iş ilanları. YÖK bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımının gerçekleştireceğini duyuru. Kamu alımlarına göre, YÖK uzman alımı yapıyor. YÖK uzman alım başvurularına Üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinden mezun olmak.

HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak. Photoshop, Illustrator programlarını kullanabilmek. İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça dillerinin birinden KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olan adayların başvuracağını duyurdu. İşte YÖK sözleşmeli personel alımı ilan detayları.

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