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Ekonomi Kamu alımları iş başvurusu! Kamu alımları ne zaman?
Ekonomi

Kamu alımları iş başvurusu! Kamu alımları ne zaman?

Kamu personel alımı iş başvurusuna ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. KPSS sınavına giren adaylar, kamu alımı iş ilanlarını araştırıyor. Kamu personel iş ilanlarına bakıldığında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Peki kamu personel alımları ne zaman? İşte kamu alımları başvuru tarihi ve başvuru şartları.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:59:00 -
Kamu alımları iş başvurusu! Kamu alımları ne zaman?

Kam alımları iş ilanları. YÖK bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımının gerçekleştireceğini duyuru. Kamu alımlarına göre, YÖK uzman alımı yapıyor. YÖK uzman alım başvurularına Üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinden mezun olmak.

HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak. Photoshop, Illustrator programlarını kullanabilmek. İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça dillerinin birinden KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olan adayların başvuracağını duyurdu. İşte YÖK sözleşmeli personel alımı ilan detayları.

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