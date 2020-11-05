Kamu alımları iş başvurusu

Kamu personel alımları. Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 66 (altmışaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Dijital Ofis Proje Yöneticisi, Veri Tabanı Uzmanı, Veri Tabanı Uygulama Güvenliği Uzmanı, Java Yazılım Uzmanı, Kıdemli Java Yazılım Uzmanı, Yazılım (Asp.Net) Uzmanı ve WEB (Örün) Tasarım ve Grafik Uzmanı olmak üzere 66 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı şartları merak ediliyor. MS) sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak adaylar aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde sözleşmeli personel alımı için başvuruda bulunabilecekler.

MSB sözleşmeli personel alım ilan detayları için tıklayın.