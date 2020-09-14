Kamu alımları

Kamu kurumları kamu personel alımlarını gerçekleştirmekte. İş ilanları sorgulaması yapılarak ister kamu kurumu olsun isterse de özel şirket iş ilanları olsun iş arayanlarca merak edilmekte. Kamu personel alımıyla ilgili güncel iş ilanları, kamu iş ilanları başvuru şartlarının da yer aldığı ilanlar başta Resmi Gazete ve İŞKUR sitesi olmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’nın yanında bakanlıklar, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşların resmi internet sitelerinde yayınlanmakta.

Devlet Personel Başkanlığı Kamu personel alımı

Devlet Personel Başkanlığı Kamu personel alımı 2020, Devlet Personel Başkanlığı Kamu personel alımı ilanları, Devlet Personel Başkanlığı Kamu engelli personel alımı ilanları yayınlamakta. Peki Devlet Personel Başkanlığı Kamu personel alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? Devlet Personel Başkanlığı Kamu personel alımı ilanlarını görmek ve kamu iş başvurusunda bulunmak isteyenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kamu ilanlarının yer aldığı internetsitesine giriş yapabilir. Kamu personeli alım ilanları için tıklayınız.

Kamuilan Ailevecalişma.gov.tr iş ilanları

Kamu personel alım ilanlarını yakından takip etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kamu ilanları sitesi olan kamuilan.ailevecalisma.gov.tr giriş yapıldıktan sonra güncel kamu personel alım ilanlarını görmek mümkün.

Kamu ilanlarında tüm ilanları görmek için sayfanın sol kısmında tüm ilanlar bölümünden KPSS sınavıyla memur, sözleşmeli işçi alımı, sözleşmeli personel alımı, hakim savcı alımları, geçici işçi alımları, engelli işçi alımı, eski hükümlü alımları, polis alımları, askeri personel alımları, banka personel alımlarını tıklayarak hangi kurumun hangi şartlarda personel alımının yapılacağı ve kamu personel alımı başvuru tarihi ve başvuru şartlarını görmek mümkün.

Memur alımları

Memur alımı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamuilan Ailevecalişma.gov.tr sitesi üzerinden sol kısımda bulunan KPSS B kurumsal iş ilanları ile memur alımlarına yönelik iş ilanlarını görmek mümkün. Kamu alımları memur iş ilanına bakılacak olunursa Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Güzelyurt belediyesi, Savran belediyesi, Göynük belediyesi, Şarköy belediyesi, Bodrum belediyesi, Düzce belediyesi çok sayıda memur alımı yaptığı görülmekte.

Sözleşmeli personel alımı

Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımının da yapıldığı görülmekte.

Dışişleri Bakanlığı özleşmeli personel alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü de sözleşmeli helikopter makinisti alacak. Emniyet Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları 14-18 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Kamu personel alımı lise mezunu

Kamu kurumları kamu personel alımı lise mezunlarına yönelik alımlar da yapmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı en az lise mezunu eski hükümlü ya da TM personeli alımının yapılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları İŞKUR üzerinden (İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr) 14-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Kamu personel alımı başvurusu

Kamu personel alımı başvurusu yapacaklar kamu alımları başvuru şartlarını yerine getirmeleri durumunda ilgili kurumun açıkladığı başvuru adresi üzerinden kamu personel alımı başvurusunu gerçekleştirmekteler.

PTT personel alımı

PTT personel alımı 2020, PTT personel alımı başvuru, PTT personel alımı başvuruları, PTT personel alımı ne zaman? Soruları da Türkiye’nin en prestijli kurumu olan PTT bünyesinde görev almak isteyenlerce merak edilmekte. PTT Genel Müdürlüğü 2023 yılına kadar çok sayıda personeli bünyesine katmayı hedefliyor. PTT’den yapılan açıklamada 55 bin personelin alımının yapılacağı duyrulmuştu. PTT personel alımı iş başvurusunda bulunacaklar PTT alımlarının ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ederken, PTT personel alımlarının ne zaman yapılacağına dair açıklama yapılmadı.

KPSS’siz memur alımı

KPSS sınav puanıyla kamu kurumları memur alımım yaparken, yine çok sayıda kamu kurumu KPSS’siz personel alımı yapmakta. KPSS’siz memur alımları İŞKUR memur alımı ilanları üzerinden gerçekleştirilmekte. İŞKUR kamu memur alım anları ile kurum içi ve kurum dışı kamu işçi alımı yapmakta. Kamu mamur alımı ve kamu işçi alımı için tıklayınız.

Resmi Gazete iş ilanları

Kamu personel iş ilanları Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanmasının yanında Resmi Gazete üzerinden de bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar kamu iş ilanı yayınlamakta. Kamu alımı iş ilanlarına Resmi Gazete üzerinden de gerçekleştirmek mümkün. Resmi Gazete kamu ilanları için tıklayınız.