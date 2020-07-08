Kamptaki milli judoculara federasyon başkanı Huysuz'dan moral ziyareti

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Cebeci Tesisleri'nde kampa giren olimpik milli judocuları ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Huysuz, Kovid-19 testinin ardından İstanbul'da kampa giren olimpik kadın ve erkek milli takımlarında yer alan judocularla buluştu.

Milli takım hazırlık kampına katılan judocu ve antrenörlerle bir araya gelerek hasret gideren Huysuz, salgının yeni döneminde uyulması gereken kriterler doğrultusunda antrenmanlarına başlayan antrenör ve judoculara başarılar diledi.

Başkan Huysuz, uluslararası maç takviminin belirlenmesine kadar bu süreçte ilk etap hazırlıklarına, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam edileceğini aktardı.

Huysuz, millileri ziyaretinden önce, hazırlık kampı için tesislerini açan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, genel sekreter Erdem Aslanoğlu ile genel müdür ve federasyon yönetim kurulu üyesi Murat Beytekin'i ziyaret ederek gösterdikleri yakın ilgi ve desteğe teşekkür etti.