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Dünya Kamplumbağa eti yiyen 3 çocuk hayatını kaybetti!
Dünya

Kamplumbağa eti yiyen 3 çocuk hayatını kaybetti!

Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde bulunan Pemba Adası'nda aynı aileden üç çocuğun deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:32:00 -
Kamplumbağa eti yiyen 3 çocuk hayatını kaybetti!

Tanzanya'da acı bir olay yaşandı. Tanzanya polisi tarafından aktarılan bilgiye göre Zanzibar bölgesinde bulunan Pemba Adası'nda aynı aileden üç çocuğun deniz kaplumbağası eti yedikten sonra öldüğü belirtildi.

Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde Pemba Kuzey Bölgesi Polis Müdürü Juma Sadi, Cuma günü yaşanan olayda deniz kaplumbağası eti yiyen 22 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Zehirli olabileceği şüphesi

"Hastaneye kaldırılanların ikisi çocuk ve durumları da kritik" diyen Sadi, deniz kaplumbağası etinin zehirli olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Etten örnek alındı

Polis müdürü, deniz kaplumbağası etinden alınan örneklerin test edilmek üzere ilgili makamlara gönderildiğini söyledi. Pemba Adası'nda daha önce de deniz kaplumbağası eti tüketimi nedeniyle benzer ölüm vakaları yaşanmıştı.

 

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