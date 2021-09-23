Kampanya başlattılar! Afgan halkı Amerika’dan 9.5 milyar doları istiyor

Afganistan’da yönetimin Taliban’a geçmesinin ardından ABD, Afganistan Merkez Bankası’na ait 9.5 milyar dolarlık döviz rezervini durdurmuş, böylece ülkeye yapılan döviz rezervi akışı da durdurulmuştu. Yönetimin Taliban’a geçişinin üzerinden 1 aydan fazla süre geçerken Afgan halkı, döviz rezervine el koyan ABD’ye tepki gösterdi. Afgan sosyal medya kullanıcıları, ABD’nin bu kararı ile ilgili “Unfreezafgmoney” etiketi ile kampanya başlattı.

Sosyal medya kampanyasına katılan iş insanı Noor Ahmad Makhdomzada etiketi paylaşarak şunları yazdı:

''Bu sermayenin 3 milyar doları Afgan tüccarlarına aittir. Bu para ile gıda ve ilaç ülkeye alınıyordu. ABD ve BM, Afgan halkının ekonomisini krize sokmamalı ve Afganları yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmamalıdır.''

''ABD esaretinden kurtarın”

İhsanullah Aryan bir diğer kullanıcı ise şu ifadeleri kullandı:

''Afganistan’ın sermayesini ABD esaretinden kurtarın. Bu sermaye, halkın hakkıdır. Sevgili yurttaşlar, lütfen bu kampanyaya yoksul halkımızın hatırı için katılın.''

Afganistan Merkez Bankası Eski Başkan Vekili Ajmal Ahmadi, yönetim değişimi sonrası yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

''ABD’nin Taliban fonlara erişim sağlama çabalarını engellemeye çalıştığı için dolar akışının durdurulduğunu öğrendik. Merkez Bankasının büyük bir kısmı New York Federal Rezerv ve ABD merkezli finans kurumlarındaki hesaplarda olan 9.5 milyar dolarlık varlığa sahip”