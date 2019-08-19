Kamıştan yapılmış gemi bugün İstanbul’a ulaşacak

Dışişleri Bakanlığı, Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan kamıştan mamul replika geminin (ABORA-IV) bugün saat 20.00-22.00 saatleri arasında İstanbul’a ulaşacağını bildirdi.

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz yönetimindeki bir ekip İlk Çağ’daki mağara çizimlerinden esinlenilerek kamıştan bir gemi inşa etti. ABORA-IV isimli gemi bugün saat 20.00-22.00 saatleri arasında ise İstanbul’a ulaşacak. İki gün boyunca İstanbul’da kalması planlanan gemiye ilişkin Dışişlerinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve ‘ABORA-IV’ adlı kamıştan mamul replika geminin, rüzgara karşı dahi yol alabildiğini kanıtlamak ve böylelikle zamanında Mısır’dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz’e geçerek Tuna nehrine kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ortaya koymak üzere, ‘sword sailing’ adı verilen denizcilik yöntemiyle Karadeniz’e açılıp İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçerek Ege Denizi’ne ulaşmasının planlandığı öğrenilmiştir. Gemi projesinin sahibi ve yöneticisi Dr. Görlitz ‘Sailing for Peace and International Understanding’ sloganıyla yola çıkmış olup 20 yıldır bu konuda çalışmaktadır. Söz konusu geminin 19 Ağustos 2019 tarihinde 20.00-22.00 arasında Karadeniz girişinde uygun bir gemi yedeğinde Kalamış’taki Marina’ya çekilmesi ve iki gün süreyle İstanbul’da kalması planlanmaktadır.”