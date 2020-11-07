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Gündem Kamil Yavuz Malkatan kimdir? Bank Asya ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan nerede yakalandı?
Gündem

Kamil Yavuz Malkatan kimdir? Bank Asya ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan nerede yakalandı?

Son dakika haberi. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’ye yönelik darbe vurulmaya devam ediliyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD’de tasmasını tuttuğu küresel şer odaklarına hizmet etmeye devam ederken, Türkiye’de FETÖ’cü hainlere yönelik operasyonlar da yapılıyor. FETÖ’nün bankası olan Bank Asya’nın ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:13:00 - 2020-11-07 11:20:41
Kamil Yavuz Malkatan kimdir? Bank Asya ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan nerede yakalandı?

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Bank Asya, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Ekim 1996'da Asya Finans Kurumu A.Ş olarak kurulan Bank Asya'da mevcut unvan Aralık 2005'ten itibaren kullanılmaya başlandı. Kasım 2014'te 202 şubesi bulunan Bank Asya'nın hali hazırda Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor.

Bank Asya’nın en son 2010 yılı faaliyet raporunda açıkladığı imtiyazlı ortakları şunlar:

Işıl Abay

Adem Acar

Lutfi Acet

Ali Açıl

Elif Adıyaman

Kazım Afşar

Ali Ağaç

Recep Ağaç

Yalçın Akarsu

Ali Akbulut

Cemil Akbulut

Fikri Akbulut

Hakan Cem Akbulut

Mustafa Akbulut

Şükran Akbulut

Mehmet Akçay

Ahmet Akgül

Zeki Murat Akhan

Ali Akın

Adnan Aksoylar

Erol Aktürk

Nuri Alım

Fehim Arıcı

Hüsamettin Arlı

Mehmet Artukarslan

Mustafa Atçı

Zehra Aydın

Aydan Aydın Sağlık

Erdal Babadağ

Recep Bahtiyar

Nusret Barış

Zübeyir Barış

Ziya Başcı

Ahmet Başoğlu

Arif Başoğlu

Tuncay Baydak

Bahri Bayram

Mehmet Emin Bayram

Mehmet Salih Bayram

A. Selçuk Berksan

Ahmet Levent Berksan

Ayşe Tülin Berksan

Bülent Berksan

Fatma Emine Berksan

Mehmet Berksan

Mehmet Sinan Berksan

Ömer Faruk Berksan

Atif Bilgin

Mustafa Bilgin

Ayşe İfakat Bilginoğlu

Elif Bilginoğlu

Faruk Bilginoğlu

Ömer Bilginoğlu

Rıfat Bilginoğlu

Nur Bilginoğlu Anaç

Ali İhsan Bostan

Turan Boztepe

E. Altan Bursal

S. Atilla Bursal

Aykut Büyükekşi

Yavuz Canikli

Mustafa Cemaloğlu

Halil İbrahim Ceylan

Kadir Ceylan

Hakkı Coşkun

Mehmet Coşkun

Abdurrahman Çakar

Hadi Çakar

Mustafa Çakar

Sadi Çakar

Şerafettin Çakar

İbrahim Çakır

Ahmet Hamdi Çakmaz

Ahmet Çelik

Ahmet Çelik

Hüseyin Çelik

Mustafa Çelik

Ömer Lütfi Çelik

Saffet Çerçi

Doğan Çetin

Cengiz Çırak

İsmail Cem Çitak

Cahit Değerli

Mustafa Demir

Yüksel Demirci

Duygu Demirel

Zeki Demirtaş

Kamil Dere

Niyazi Dere

Ethem Dizdar

Mehmet Semih Doğan

Hüseyin Duğral

Mustafa Duğral

Nuri Duman

Yusuf Durmuş

Soner Eken

Velid Y. Elcarullah

Mehmet Eldem

Kemal Elibal

Yalçın Ercan

Nurettin Eroğlu

Yavuz Eroğlu

Mehmet Şevki Erol

Avni Ertansel

Mehmet Fayik Esen

Sabri Esen

Celal Evci

M. Abdulcebbar Ezgin

Memet Fırat

Adnan Osman Güldaş

Yılmaz Güldaş

Ali Gülen

İlhami Gülen

Mehmet Gülen

Sadık Gülen

Yusuf Gülen

Faik Gün

Emine Gündüz

 

Rıdvan Güngör

 

Cemil Gürleroğlu

 

Fevzi Gürses

 

Hüseyin Güzel

 

İrfan Hacıosmanoğlu

 

Mehmet E. Hasırcılar

 

Derviş İnce

 

Ünal Kabaca

 

Eyyup Kadıoğlu

 

Makbule Kadıoğlu

 

Mehmet M. Kadıoğlu

 

Mehmet Kafarcı

 

Mevlüt Kaklık

 

Cemal Kalafat

 

Ayhan Kalaycı

 

Erhan Kalaycı

 

M. İhsan Kalkavan

 

Kamil Kandemir

 

Mehmet Emin Kara

 

Müyesser Karadayı

 

Gülsüm Betül Karagöz

 

Sami Karahan

 

Maksut Karakaya

 

Murat Karakaya

 

Sadık M. Karakaya

 

Salih İhsan Karakaya

 

Fahri Karatay

 

Hasan Karatay

 

Celal Karayol

 

Emre Katırcı

 

Mehmet Katırcı

 

Abidin Kavurmacı

 

Ahmet Kavurmacı

 

Ahmet Sait Kavurmacı

 

Mustafa Kavurmacı

 

Mustafa Ş. Kavurmacı

 

Nuri Kavurmacı

 

Ömer F. Kavurmacı

 

Salih S. Kavurmacı

 

A. İskender Kaya

 

Adem Kaya

 

Ali İhsan Kaya

 

Alpaslan Kaya

 

Aynihal Kaya

 

Celal Kaya

 

Cengiz Kaya

 

Coşkun Kaya

 

Etem Kaya

 

Gülten Kaya

 

Hakan Kaya

 

Halit Kaya

 

Hayati Kaya

 

Hayri Kaya

 

İlgül Kaya

 

İslam Kaya

 

İsmail H. Kaya

 

Şenay Kaya

 

Şükrü Kaya

 

T. Bayram Kaya

 

Kadir Kayalı

 

Hüseyin Kayıkçıoğlu

 

Hasan Keklik

 

Kenan Kelekçi

 

Ayhan Keser

 

Vildane Kılıç

 

Hasan Kırgöz

 

İsmail Kırgöz

 

Nail Kıygın

 

Mesut Kızılhisar

 

Mustafa Koç

 

Mehmet N. Koçak

 

Mehmet S. Konakçı

 

Abdulkadir Konukoğlu

 

Abdurrahman Kopuz

 

Musa Korkmaz

 

Mustafa A. Koyuncu

 

Metin Kulaberoğlu

 

Burhan Kurt

 

Hasan Kurt

 

Turan Kurt

 

Yalçın A. Kurtuluş

 

Avni Kuşol

 

Hasan Kuşol

 

Hüseyin Kuşol

 

Mesut Kuşol

 

Selahaddin Kuşol

 

Hasan Kutlutaş

 

Kamil Y. Malkatan

 

Cengiz Manav

 

Ahmet Nuri Metin

 

Ahmet Mutafoğlu

 

İlhami Negiş

 

Nermin Negiş

 

Selman Negiş

 

Tacettin Negiş

 

Kemal Övün

 

Fazlı Özalp

 

Abdullah Özata

 

Adnan Özata

 

Ahmet Özata

 

Erol Özata

 

Hürriyet Özata

 

Mustafa Özata

 

Yakup Özata

 

Ramis Özaydın

 

Mustafa Özaydınlık

 

Şükrü Murat Özcan

 

Cemil Özdemir

 

İdris Özdemir

 

Mustafa K. Özdemir

 

Recep Özdemir

 

İsmail Özen

 

Enver Özeren

 

Rafet Özeren

 

Osman G. Özkara

 

Fatih Özkaragöz

 

Kemal Özkaragöz

 

Ali Özturan

 

Ali Öztürk

 

Zekai Öztürk

 

Osman C. Pehlivan

 

Rahmi Peker

 

Sinan Saraç

 

İrfan Sarı

 

Salih Sarıgül

 

Ahmet Sarıkaya

 

Kadri Sarıkurt

 

Asım Sayın

 

Hasan Sayın

 

İbrahim Sayın

 

Burak Serdaroğlu

 

Semih Serhatlıoğlu

 

Salih Seyhan

 

Osman Sezer

 

Arzu Silahtar

 

Murat Sungurlu

 

Hüseyin F. Şahinbaşoğlu

 

Mesut T. Şahsuvaroğlu

 

Orhan Şeker

 

Yaşar Şeker

 

Harun Şimşek

 

Namık K. Şimşek

 

Sebahat Şimşek

 

Abdülvahit Tabakçı

 

Cemil Tan

 

Halis Tan

 

Seyyithan Tan

 

Ali Rıza Tanrıseven

 

Mehmet Tari

 

Aşır Taşkıran

 

Mehmet Sıddık Tekin

 

Ali Cem Tekoğlu

 

Ömer Tekoğlu

 

Tahsin Tekoğlu

 

Ergin Tonyalı

 

Kamil Topçu

 

Murat Toplaoğlu

 

Ümit Topuz

 

Mehmet Torun

 

Sadık Tuğcu

 

İbrahim Tulum

 

Ahmet Tuna

 

Haluk Tunçak

 

Ahmet Turalioğlu

 

Mehmet H. Turalioğlu

 

Ömer Turalioğlu

 

Vural Tutak

 

Kazım Türkkaynağı

 

Ahmet Tüysüz

 

Mahmut Nedim Uğur

 

Mustafa Nazım Ulusoy

 

Erdoğan Ustaömer

 

Ali Rıza Uysal

 

Mehmed Uzun

 

Numan Uzun

 

Savaş Ünal

 

Ahmet Ruhi Ünlü

 

Mustafa Ünlü

 

Nesrin Vural

 

Mustafa Vuran

 

Ali Yarkın

 

Ahmet Yaşar

 

Niyazi Yıldırım

 

Ayten Yıldız

 

Canan Deniz Yıldız

 

Murat Atıf Yıldız

 

Nagihan Yıldız

 

Hasan Yılmaz

 

İbrahim Yöndem

 

Muammer Yurtsever

 

Mehmet Fevzi Yüce

 

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