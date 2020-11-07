Kamil Yavuz Malkatan kimdir? Bank Asya ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan nerede yakalandı?
Son dakika haberi. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’ye yönelik darbe vurulmaya devam ediliyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD’de tasmasını tuttuğu küresel şer odaklarına hizmet etmeye devam ederken, Türkiye’de FETÖ’cü hainlere yönelik operasyonlar da yapılıyor. FETÖ’nün bankası olan Bank Asya’nın ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan yakalandı.
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Bank Asya, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Ekim 1996'da Asya Finans Kurumu A.Ş olarak kurulan Bank Asya'da mevcut unvan Aralık 2005'ten itibaren kullanılmaya başlandı. Kasım 2014'te 202 şubesi bulunan Bank Asya'nın hali hazırda Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor.
Bank Asya’nın en son 2010 yılı faaliyet raporunda açıkladığı imtiyazlı ortakları şunlar:
Işıl Abay
Adem Acar
Lutfi Acet
Ali Açıl
Elif Adıyaman
Kazım Afşar
Ali Ağaç
Recep Ağaç
Yalçın Akarsu
Ali Akbulut
Cemil Akbulut
Fikri Akbulut
Hakan Cem Akbulut
Mustafa Akbulut
Şükran Akbulut
Mehmet Akçay
Ahmet Akgül
Zeki Murat Akhan
Ali Akın
Adnan Aksoylar
Erol Aktürk
Nuri Alım
Fehim Arıcı
Hüsamettin Arlı
Mehmet Artukarslan
Mustafa Atçı
Zehra Aydın
Aydan Aydın Sağlık
Erdal Babadağ
Recep Bahtiyar
Nusret Barış
Zübeyir Barış
Ziya Başcı
Ahmet Başoğlu
Arif Başoğlu
Tuncay Baydak
Bahri Bayram
Mehmet Emin Bayram
Mehmet Salih Bayram
A. Selçuk Berksan
Ahmet Levent Berksan
Ayşe Tülin Berksan
Bülent Berksan
Fatma Emine Berksan
Mehmet Berksan
Mehmet Sinan Berksan
Ömer Faruk Berksan
Atif Bilgin
Mustafa Bilgin
Ayşe İfakat Bilginoğlu
Elif Bilginoğlu
Faruk Bilginoğlu
Ömer Bilginoğlu
Rıfat Bilginoğlu
Nur Bilginoğlu Anaç
Ali İhsan Bostan
Turan Boztepe
E. Altan Bursal
S. Atilla Bursal
Aykut Büyükekşi
Yavuz Canikli
Mustafa Cemaloğlu
Halil İbrahim Ceylan
Kadir Ceylan
Hakkı Coşkun
Mehmet Coşkun
Abdurrahman Çakar
Hadi Çakar
Mustafa Çakar
Sadi Çakar
Şerafettin Çakar
İbrahim Çakır
Ahmet Hamdi Çakmaz
Ahmet Çelik
Ahmet Çelik
Hüseyin Çelik
Mustafa Çelik
Ömer Lütfi Çelik
Saffet Çerçi
Doğan Çetin
Cengiz Çırak
İsmail Cem Çitak
Cahit Değerli
Mustafa Demir
Yüksel Demirci
Duygu Demirel
Zeki Demirtaş
Kamil Dere
Niyazi Dere
Ethem Dizdar
Mehmet Semih Doğan
Hüseyin Duğral
Mustafa Duğral
Nuri Duman
Yusuf Durmuş
Soner Eken
Velid Y. Elcarullah
Mehmet Eldem
Kemal Elibal
Yalçın Ercan
Nurettin Eroğlu
Yavuz Eroğlu
Mehmet Şevki Erol
Avni Ertansel
Mehmet Fayik Esen
Sabri Esen
Celal Evci
M. Abdulcebbar Ezgin
Memet Fırat
Adnan Osman Güldaş
Yılmaz Güldaş
Ali Gülen
İlhami Gülen
Mehmet Gülen
Sadık Gülen
Yusuf Gülen
Faik Gün
Emine Gündüz
Rıdvan Güngör
Cemil Gürleroğlu
Fevzi Gürses
Hüseyin Güzel
İrfan Hacıosmanoğlu
Mehmet E. Hasırcılar
Derviş İnce
Ünal Kabaca
Eyyup Kadıoğlu
Makbule Kadıoğlu
Mehmet M. Kadıoğlu
Mehmet Kafarcı
Mevlüt Kaklık
Cemal Kalafat
Ayhan Kalaycı
Erhan Kalaycı
M. İhsan Kalkavan
Kamil Kandemir
Mehmet Emin Kara
Müyesser Karadayı
Gülsüm Betül Karagöz
Sami Karahan
Maksut Karakaya
Murat Karakaya
Sadık M. Karakaya
Salih İhsan Karakaya
Fahri Karatay
Hasan Karatay
Celal Karayol
Emre Katırcı
Mehmet Katırcı
Abidin Kavurmacı
Ahmet Kavurmacı
Ahmet Sait Kavurmacı
Mustafa Kavurmacı
Mustafa Ş. Kavurmacı
Nuri Kavurmacı
Ömer F. Kavurmacı
Salih S. Kavurmacı
A. İskender Kaya
Adem Kaya
Ali İhsan Kaya
Alpaslan Kaya
Aynihal Kaya
Celal Kaya
Cengiz Kaya
Coşkun Kaya
Etem Kaya
Gülten Kaya
Hakan Kaya
Halit Kaya
Hayati Kaya
Hayri Kaya
İlgül Kaya
İslam Kaya
İsmail H. Kaya
Şenay Kaya
Şükrü Kaya
T. Bayram Kaya
Kadir Kayalı
Hüseyin Kayıkçıoğlu
Hasan Keklik
Kenan Kelekçi
Ayhan Keser
Vildane Kılıç
Hasan Kırgöz
İsmail Kırgöz
Nail Kıygın
Mesut Kızılhisar
Mustafa Koç
Mehmet N. Koçak
Mehmet S. Konakçı
Abdulkadir Konukoğlu
Abdurrahman Kopuz
Musa Korkmaz
Mustafa A. Koyuncu
Metin Kulaberoğlu
Burhan Kurt
Hasan Kurt
Turan Kurt
Yalçın A. Kurtuluş
Avni Kuşol
Hasan Kuşol
Hüseyin Kuşol
Mesut Kuşol
Selahaddin Kuşol
Hasan Kutlutaş
Kamil Y. Malkatan
Cengiz Manav
Ahmet Nuri Metin
Ahmet Mutafoğlu
İlhami Negiş
Nermin Negiş
Selman Negiş
Tacettin Negiş
Kemal Övün
Fazlı Özalp
Abdullah Özata
Adnan Özata
Ahmet Özata
Erol Özata
Hürriyet Özata
Mustafa Özata
Yakup Özata
Ramis Özaydın
Mustafa Özaydınlık
Şükrü Murat Özcan
Cemil Özdemir
İdris Özdemir
Mustafa K. Özdemir
Recep Özdemir
İsmail Özen
Enver Özeren
Rafet Özeren
Osman G. Özkara
Fatih Özkaragöz
Kemal Özkaragöz
Ali Özturan
Ali Öztürk
Zekai Öztürk
Osman C. Pehlivan
Rahmi Peker
Sinan Saraç
İrfan Sarı
Salih Sarıgül
Ahmet Sarıkaya
Kadri Sarıkurt
Asım Sayın
Hasan Sayın
İbrahim Sayın
Burak Serdaroğlu
Semih Serhatlıoğlu
Salih Seyhan
Osman Sezer
Arzu Silahtar
Murat Sungurlu
Hüseyin F. Şahinbaşoğlu
Mesut T. Şahsuvaroğlu
Orhan Şeker
Yaşar Şeker
Harun Şimşek
Namık K. Şimşek
Sebahat Şimşek
Abdülvahit Tabakçı
Cemil Tan
Halis Tan
Seyyithan Tan
Ali Rıza Tanrıseven
Mehmet Tari
Aşır Taşkıran
Mehmet Sıddık Tekin
Ali Cem Tekoğlu
Ömer Tekoğlu
Tahsin Tekoğlu
Ergin Tonyalı
Kamil Topçu
Murat Toplaoğlu
Ümit Topuz
Mehmet Torun
Sadık Tuğcu
İbrahim Tulum
Ahmet Tuna
Haluk Tunçak
Ahmet Turalioğlu
Mehmet H. Turalioğlu
Ömer Turalioğlu
Vural Tutak
Kazım Türkkaynağı
Ahmet Tüysüz
Mahmut Nedim Uğur
Mustafa Nazım Ulusoy
Erdoğan Ustaömer
Ali Rıza Uysal
Mehmed Uzun
Numan Uzun
Savaş Ünal
Ahmet Ruhi Ünlü
Mustafa Ünlü
Nesrin Vural
Mustafa Vuran
Ali Yarkın
Ahmet Yaşar
Niyazi Yıldırım
Ayten Yıldız
Canan Deniz Yıldız
Murat Atıf Yıldız
Nagihan Yıldız
Hasan Yılmaz
İbrahim Yöndem
Muammer Yurtsever
Mehmet Fevzi Yüce