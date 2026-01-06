  • İSTANBUL
Kamil Ahmet Çörekçi Süper Lig'de
Spor

Kamil Ahmet Çörekçi Süper Lig'de

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Kamil Ahmet Çörekçi Süper Lig'de

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Hatayspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hatayspor'da forma giyen 33 yaşındaki sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kamil Ahmet Çörekçi, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 10 maça çıktı.

 

Futbolculuk kariyerine İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan deneyimli oyuncu; Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'da da görev yaptı.

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir telev..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
