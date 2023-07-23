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Teknoloji Kamikaze İHA ailesi Azab'ın çıkışı: Türkiye'de ilk kez vitrine çıkacak, geliyor! Duyan herkes şaşıracak
Teknoloji

Kamikaze İHA ailesi Azab'ın çıkışı: Türkiye'de ilk kez vitrine çıkacak, geliyor! Duyan herkes şaşıracak

Yeniakit Publisher
2023-07-23 16:49:00 - 2023-07-23 16:51:17
Kamikaze İHA ailesi Azab'ın çıkışı: Türkiye'de ilk kez vitrine çıkacak, geliyor! Duyan herkes şaşıracak

Türkiye'nin savunma sanayii alanında devrim yapmasına neden olan bomba adımlardan sonra Teknolojilerine bir yenisini daha ekleyen Türk savunma sanayisinin Kamikaze İHA ailesi Azab'ın yeni üyesini vitrine çıkarıyor. Dikkat çeken bir hamle geldi. Çok maksatlı kamikaze Azab, savunma sanayisi bünyesinde geliştirildi. Delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azab'ın T150 versiyonu ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek. Şimdiden gündeme oturdu.

Teknolojilerine bir yenisini daha ekleyen Türk savunma sanayisinin Kamikaze İHA ailesi Azab'ın yeni üyesini vitrine çıkarıyor. Çok maksatlı kamikaze Azab, savunma sanayisi bünyesinde geliştirildi.

Dünyada kendini ispatlayan Türk savunma sanayisi, yeni ürünü çok maksatlı kamikaze Azab'ın yeni versiyonunu ilk kez sergileyecek.

YENİ AZAB GELİYOR

Savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, "dolanan mühimmat" ve kamikaze İHA çözümlerine yenileri ekleniyor.

Robit Teknoloji de ilk kez mart ayında duyurduğu "Azab" isimli kamikaze İHA çözümüne yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlk olarak Azab'ın, kanat açıklığı 200 santimetre olan versiyonunu duyuran şirket, bu kez 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023) ürün ailesinin 150 santimetre kanat açıklığına sahip versiyonunu ilk kez tanıtacak.
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UÇUŞ TESTLERİ SÜRÜYOR

Delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azab T150'nin uçuş testleri sürüyor.

İlk defa İDEF'te sergilenecek Azab T150, daha hızlı, güvenli, etkili ve operasyonel kolaylığa sahip çözüm olmanın yanında maliyeti etkin, mobil, askeri sistemlere entegre ve lojistik kolaylığı yüksek bir platform olarak öne çıkıyor.

2000 METRE OPERASYONEL İRTİFA

Azab T150, 150 santimetre kanat açıklığına, 110 santimetre uzunluğa sahip bulunuyor. Maksimum kalkış ağırlığı 7,3 kilogram olan Azab T150, 120 dakika havada kalabiliyor, 150 kilometre menzile erişebiliyor. Faydalı yük kapasitesi 3 kilogramı bulan kamikaze İHA, 150 metre iletişim menzilinde gece/gündüz uçup, 2000 metre operasyonel irtifaya ulaşabiliyor.

Katapulttan fırlatılan Azab T150, tek operatör tarafından kolayca kullanılabiliyor.

Azab T150, uçuş rotası değiştirme, gerçek zamanlı veri aktarımı, görev planlama, manuel kontrol, sürü halinde uçuş gibi özelliklere sahip bulunuyor.

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