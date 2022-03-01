Kamerun'un yeni hocası tanıdık bir isim oldu!

Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Rigobert Song, ülkesi Kamerun'un teknik direktrörlüğüne getirildi.

Ülkesinin formasını 1993-2010 tarihleri arasında giyen ve kaptanlığını da yapan 46 yaşındaki Song,

GALATASARAY'DA 4 SEZON OYNADI

2004 yılında Lens'ten Galatasaray'a transfer olan Song, sarı-kırmızılı formayla 118 karşılaşmada görev aldı. Kariyerinin en fazla gol sayısına ise Galatasaray formasıyla ulaştı. Song, Galatasaray formasıyla 4 gol attı. 2008 yılında Galatasaray'dan ayrılan Kamerunlu, 2 sezon boyunca Trabzonspor'da forma giydi. Song, Trabzonspor formasıyla 46 maça çıktı.

Trabzonspor'da ilk lig maçına 24 Ağustos 2008 tarihinde Ankaraspor'la oynanan maçta çıktı. 2 Aralık 2009 tarihinde Trabzonspor'da kaptanlığa getirildi. Fakat 2010-2011 sezonu transfer döneminde Trabzonspor tarafından serbest bırakıldı.

HAGI YENİDEN GALATASARAY'A GETİRDİ

Rigobert Song, 13 Temmuz 2004'te teknik direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki Galatasaray'a transfer oldu. İlk lig maçına 8 Ağustos 2004'te Konyaspor karşısında çıkarken, ilk lig golünü de 4 Şubat 2005'te Gaziantepspor ile oynanan ve 5-1 galip gelinen maçta attı. Song, Galatasaray'daki ilk yıllarında Stjepan Tomas'la savunmada güçlü bir ortaklık oluşturdu. 2007-08 sezonunda Emre Güngör'ün transferiyle sezonun ikinci yarısında yedek kalmaya başladı.

KAMERUN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI SAMUEL ETO'O

Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına ise geçen Aralık ayındaki seçimde yolu bir dönem Süper Lig'den geçen Samuel Eto'o seçilmişti.

Futbolculuk kariyerinde Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.