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Aktüel

Kamerun'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı aktif vakaları geçti

2020-04-27 19:03:24 -
Kamerun'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı aktif vakaları geçti

DAKAR (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülkelerden Kamerun'da iyileşenlerin sayısının aktif vaka sayısını ilk defa geçtiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk Kovid-19 vakalarının tespit edildiği 6 Mart'tan bu yana 1621 kişiye virüs bulaştığı belirtildi.

Aktif vaka sayısının 779, iyileşen sayısının ise 786'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, 56 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Böylece Kamerun'da iyileşen sayısı, ilk defa aktif vaka sayısını geçmiş oldu.

- Senegal'da vaka sayısı yükselişe geçti

Diğer yandan, geçen haftaya kadar Kovid-19 konusunda başarılı mücadele veren Senegal'de 21 Nisan'dan itibaren görülen Kovid-19 vaka sayısındaki artış daha da hızlandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 21 Nisan'a kadar günlük vaka sayısındaki ortalama artış 10'dan düşükken, 21-23 Nisan'da her gün ortalama 34 yeni vaka, sonraki 4 günde de her gün ortalama 64 vaka olmak üzere toplamda 256 vaka tespit edildi.

Aktif vaka sayısının 412 olduğu ülkede, Kovid-19 bulaşan 284 kişi iyileşirken, 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.






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