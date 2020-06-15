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Aktüel

Kamerun'da Kovid-19 vakası sayısı 10 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:51:53 -
Kamerun'da Kovid-19 vakası sayısı 10 bine yaklaştı

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Kamerun’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 9 bin 864'e çıktı.

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan verilere göre, son 4 günde 1121 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Virüs bulaşan 5 bin 570 kişi iyileşirken, 276 kişi yaşamını yitirdi.

- Senegal'de 83 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Senegal’de ise son 24 saatte yapılan 1254 Kovid-19 testinden 83'ü pozitif çıktı.

Senegal'de aktif vaka sayısı 1684 olurken, virüse yakalanan 3 bin 424 kişi iyileşti, 64 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'da salgının başından bu yana Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 400'ü geçti.

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