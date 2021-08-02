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Gündem Kamera kayıtları ortaya çıktı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan örnek incelik
Gündem

Kamera kayıtları ortaya çıktı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan örnek incelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gittiği restoranda kendisini tanımayan güvenlik görevlisinin ‘araçla girilemez’ uyarısını dikkate aldı, kendisini tanıtmadan aracını başka otoparka çekti. O anlara ait kamera kayıtları Beykoz Belediyesi tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 15:52:00 -

Kullandığı mütevazi makam aracı ile vatandaşların sempatisini üzerine çeken  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yine takdir toplayan davranışta bulundu.

Kurban Bayramı’nın son günü kendi kullandığı araç ile Beykoz Belediyesi tarafından işletilen Gümüşsuyu Restoran’a ailesiyle kahvaltı yapmak için giriş yapmaya çalışan Bakan Varank'ı kapıdaki kadın güvenlik tanımadı ve tesis içerisine araç alınmadı.

Kendisini tanıtmadı, araçsız girdi

Bunun üzerine Varank, kendisini tanıtmadı, ailesini de kapı önünde indirdi.

Aracını yolun karşısındaki İSPARK'a ait otoparka bırakan Bakan Mustafa Varank, sonrasında ailesinin yanına geri döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu tavrı takdir topladı.

Kamera kayıtları paylaşıldı

Beykoz Belediyesi, o anlara ait kamera kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, 22 Temmuz’da ailesiyle Gümüşsuyu Restoran’a gelmiştir.

Güvenlik görevlimizin içeriye araç alınmadığını hatırlatması üzerine aracını restoran karşısındaki İSPARK’a park etmiştir.

Sonradan güvenlik kamerası görüntülerinden gördüğümüz üzere restorana yaya olarak geri dönen ve tüm bu süreçte kendisini tanıtmayan, geleceğini önceden haber vermeyen Sayın Bakanımız ve ailesi tüm müşterilerimiz gibi hizmet almıştır.

CHP'li vekile örnek olsun!

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise geçtiğimiz günlerde, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memuruna hakaretler savurarak yoluna devam etmişti.

Kamuoyunda infiale neden olan rezil görüntülerin başrolü olan CHP'li Aydoğan'a Bakan Varank'ı örnek alması yönünde mesajlar atıldı.

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