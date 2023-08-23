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Dünya Kamboçya'nın yeni başbakanı Hun Manet görevi resmen devraldı! Lideri açıkladı: Tarihi bir gün! Ülkede gündeme düştü
Dünya

Kamboçya'nın yeni başbakanı Hun Manet görevi resmen devraldı! Lideri açıkladı: Tarihi bir gün! Ülkede gündeme düştü

Yeniakit Publisher
2023-08-23 21:05:00 - 2023-08-23 21:09:15
Kamboçya'nın yeni başbakanı Hun Manet görevi resmen devraldı! Lideri açıkladı: Tarihi bir gün! Ülkede gündeme düştü

Kamboçya'da geçen ay başbakanlıktan istifa eden iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin lideri Hun Sen'in yerine getirilen oğlu Hun Manet, bu görevi resmen devraldı. Bu bakımdan ülkenin yeni başbakanı oldu. Yeni başbakanın ifadesi gündeme düştü.

Phnom Penh Post'un haberine göre, Kamboçya Ulusal Meclisinin bu sabahki açılış oturumunda yapılan güven oylamasında 125 milletvekilinden 123'ünün desteğini alan Hun Manet, resmen ülkenin yeni başbakanı oldu. Khuon Sudary de meclis başkanlığına seçilerek ülkede bu görevi üstlenen ilk kadın oldu.

Ülkenin yeni lideri açıkladı!

Hun Manet, yemin ederek görevine başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada, ülkesinin ekonomisini geliştirmeye öncelik vereceğini belirterek "Bugün Kamboçya için tarihi bir gün çünkü Ulusal Meclis benim yeni başbakan olmam için oy verdi." dedi.

Kamboçya'da 1998'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Hun Sen, partisinin 23 Temmuz seçimindeki zaferinden 3 gün sonra istifa ederek görevi oğluna devredeceğini açıklamıştı.

İktidar partisi, Anayasa Mahkemesinin 2018'de ana muhalefetteki Kamboçya Kurtuluş Partisini yasaklamasının ardından gidilen ilk genel seçimde, meclisten 125 sandalyenin 120'sini kazanmıştı.

Muhalefet ve Batılı ülkeler, seçimlerin adil şartlarda yapılmadığı ve ülkenin fiili bir tek parti yönetimine dönüştüğü eleştirilerini yapmıştı.
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