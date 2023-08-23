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Ekonomi İslam Memiş üstüne basa basa altın alacakları uyardı: 1, 2 ay içinde harekete geçin, gram altın 2000 TL...
Ekonomi

İslam Memiş üstüne basa basa altın alacakları uyardı: 1, 2 ay içinde harekete geçin, gram altın 2000 TL...

Yeniakit Publisher
2023-08-23 19:34:00 - 2023-08-23 19:47:25
İslam Memiş üstüne basa basa altın alacakları uyardı: 1, 2 ay içinde harekete geçin, gram altın 2000 TL...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, altın ve piyasalara ilişkin konuştu. Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Önümüzdeki gelecek aylar içerisinde yatırımcıya Eylül veya Ekim aylarını işaret edip tavsiyesinde bulunan Memiş adeta 'gaza gelmeyin' uyarısı yaptı. İslam Memiş, uzun süredir vurguladığı bir konuyu tekrar dile getirdi. Borsaya yeni adım atacak olan yatırımcıların biraz daha beklemeleri gerektiğini ifade etti.. Piyasalara ilişkin yeni tahminini kamuoyu ile paylaştı, altın ile ilgili son uyarısında en net senaryoyu açıkladı:

Altın piyasasındaki gelişmelere dair en değerli rehberlerden biri hiç şüphesiz Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geliyor. Memiş, altın fiyatlarına dair yaptığı yorumlar ve öngörüleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle de yatırımcılara verdiği değerli tavsiyelerle öne çıkıyor.

Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı

İslam Memiş, uzun süredir vurguladığı bir konuyu tekrar dile getirdi. Borsaya yeni adım atacak olan yatırımcıların biraz daha beklemeleri gerektiğini ifade etti. Kendi perspektifinden bakıldığında borsadaki satışların henüz başlamadığını belirten Memiş, "Dolar karşısında tüm varlıklar değer kaybediyor. Borsadaki satışlar benim açımdan yeni bir dönemi işaret ediyor ve devam edecek" dedi.

Altın ve Para piyasasına dair yaptığı değerlendirmelerle tanınan bir isim olan Memiş;

Altın Alma! Bu tarihi Kaçırmayın

İslam Memiş, özellikle ons altın ve gram altın için değerli yorumlarda bulundu. Gram altın için 1700 seviyesini beklememenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Aynı zamanda bu hafta içerisinde gram altının 1710 TL seviyesinin altına düşmeyeceğini söyledi. kamubulteni'min aktardığı haberde: Bu değerlerin dip seviyeler olduğunu belirten Memiş, bu dönemde ani fiyat hareketleri yaşanabileceğini ve alım yapmayı düşünenlerin bu ayları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Geleceğe Dair Öngörüler

İslam Memiş, piyasadaki belirsizlikleri değerlendirirken Eylül veya Ekim aylarını işaret etti. Ekim ayından itibaren altın fiyatlarında 1820-1880 dolar arasında agresif bir yükseliş yaşanabileceğini ifade etti. Bu durumda gram altının 2000 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Yatırımcılara bu dönemde dikkatli ve doğru hamleler yapmaları gerektiğini hatırlattı.
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