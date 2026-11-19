Niğde'de 2009 yılında ceza infaz kurumuna giren Ali Osman Daban, burada öğrendiği aşçılık mesleği sayesinde hayatında yeni bir sayfa açtı. Cezaevinde mutfakta çalışarak mesleki deneyim kazanan ve Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü tamamlayan 44 yaşındaki Daban, tahliyesinin ardından iş bulmakta zorlanınca kendi işini kurmaya karar verdi.

Gerekli mesleki belgelerini tamamlayan Daban, İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik hibe desteğine başvurdu. Projesinin kabul edilmesiyle seyyar gıda satış aracı kuran girişimci, Niğde Kent Ormanı Mesire Alanı'nda köfte satmaya başladı.

CEZAEVİNDE AŞÇILIĞI ÖĞRENDİ, ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Ali Osman Daban, 2009 yılında ceza infaz kurumuna girdikten bir süre sonra mutfakta çalışmak için dilekçe verdi. Daha önce mutfak deneyimi bulunmayan Daban, burada ustalardan aşçılığın inceliklerini öğrendi.

Mesleki gelişimini sürdürmek isteyen Daban, Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü tamamladı. Ceza infaz kurumunda düzenlenen mesleki kurslara katılarak hijyen belgelerini alan Daban, açık ceza infaz kurumunda kaldığı dönemde usta öğreticilik belgesi de edindi.

TAHLİYE SONRASI İŞ BULAMAYINCA KENDİ İŞİNİ KURDU

Cezaevinden çıktıktan sonra iş aramaya başlayan Daban, bazı işverenlerle ücret ve sigorta koşulları konusunda anlaşamadığını belirtti.

Açık ceza infaz kurumunda birlikte çalıştığı bir ustadan eski hükümlülere yönelik hibe desteğini öğrenen Daban, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün proje birimine başvurdu. Mesleki belgelerini sunan Daban'ın seyyar gıda satış aracı projesi kabul edildi.

Aldığı hibe desteğiyle kendi satış aracını kuran girişimci, Niğde Kent Ormanı Mesire Alanı'nda faaliyet göstermeye başladı.

"KENDİMİZE YENİ BİR DÜZEN KURDUK"

İşletmesini açtıktan sonra hayatında yeni bir dönem başladığını belirten Daban, tahliye sonrasında karşılaştığı önyargılara rağmen kendi ayakları üzerinde durmayı başardığını söyledi.

Daban, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

"Şu an her şey yolunda çok şükür. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kimseye muhtaç da değiliz, mahcup da değiliz. Kendimize yeni bir düzen kurduk, yeniden hayaller kurmaya başladık."

İşini kurma sürecinde kendisine destek veren Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne, İŞKUR İl Müdürlüğüne ve Niğde Belediyesine teşekkür eden Daban, işletmesinde denetimli serbestlik kapsamındaki iki kişiye de çalışma imkânı sağladı.

ESKİ HÜKÜMLÜLERE 550 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ

Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, ceza infaz kurumlarından tahliye edilen kişilerin iş bulma konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirtti. İŞKUR İl Müdürlüğüyle birlikte yürütülen kendi işini kurma projelerinin eski hükümlülerin ekonomik hayata katılmasına ve topluma uyum sağlamasına katkı sunduğunu ifade etti.

Demir, destekle kurulan bazı işletmelerin başka eski hükümlülere de istihdam imkânı oluşturduğuna dikkat çekti.

İŞKUR Niğde İl Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdemir ise eski hükümlü girişimcilere yönelik hibe miktarlarını açıkladı. Buna göre tarım ve hayvancılık sektörlerinde 440 bin liraya, diğer sektörlerde ise 550 bin liraya kadar kuruluş ve demirbaş desteği veriliyor.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler, İŞKUR'un internet sitesindeki duyurular bölümünden başvuru rehberine ulaşabiliyor. İŞKUR il müdürlükleri ve denetimli serbestlik müdürlükleri de proje hazırlama ve başvuru sürecinde rehberlik sağlıyor.

Ali Osman Daban'ın hikâyesi, mesleki eğitimin ve girişimcilik desteklerinin eski hükümlülerin yeniden iş hayatına katılmasındaki önemini ortaya koyarken, sağlanan hibelerin yeni istihdam olanakları oluşturabileceğini de gösteriyor.